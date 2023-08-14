عرض فيلم «مستر إكس» لـ أحمد فهمي في أمريكا لمدة أسبوع

أعلنت شركة توزيع الأفلام المصرية في دور العرض الأمريكية والكندية «AM»، عن طرح فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، في بعض صالات السينما الأمريكية، لمدة أسبوع واحد فقط، وذلك للجاليات العربية الموجودة هناك.

وأعلنت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن مواعيد طرح فيلم مستر إكس، هناك، موضحة أنه سيُعرض اعتبارًا من يوم 18 أغسطس الجاري وحتى يوم 24 من الشهر ذاته، حيث جرى الإعلان عن أماكن العرض، وكذلك فتح باب الحجز.

أبطال فيلم مستر إكس لـ أحمد فهمي

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي وبيومي فؤاد، محمد أسامة «أوس أوس»، محمد أنور، هنا الزاهد، محمود حافظ، رحاب الجمل، كما يضم الفيلم عددا من ضيوف الشرف، والعمل فكرة محمد سويلم وفادي أبو السعود، وقصة أماني التونسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

وكان فيلم مستر إكس، حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية، على مدار الستة أسابيع الماضية، حيث تجاوزت إيراداته أكثر من 30 مليون جنيه، وذلك حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.