مفاجأة في هواتف آيفون الجديدة.. «مش هتحتاج تسأل على شاحن تاني»

أعلنت شركة أبل في المؤتمر السنوي، إطلاق أحدث هواتفها «آيفون 15»، وساعة أبل «سمارت» وبعض التحديثات الجديدة والمختلفة في هواتف الآيفون السابقة، وتأتي أبرز هذه التحديثات في شاحن الهاتف، فبعد سنوات طويلة من استخدام شاحن «آيفون» الشهير، غيرته الشركة أخيرًا في الهاتف الجديد.

الإصدار الحالي من آيفون هو الأول من نوعه منذ عام 2012 الذي أُدخل عليه تعديل في منفذ الشحن، فشركة أبل أكدت أن هاتف آيفون الجديد لن يحتوي على منفذ الشحن السريع والمعروف باسم «لايتينج»، بمدخله الرفيع والذي لا يمكن استخدامه مع هواتف الأندرويد العادية، بحسب «BBC».

كابل «تايب سي» في هواتف آيفون

في المؤتمر، أعلنت «أبل» عن مواصفات ومميزات وسعر هاتف آيفون 15، وكشفت أن الهاتف سيستخدم كابل «يو أس بي - USB» من النوع سي «USB-C»، والمعروف باسم «تايب سي»، وهو شاحن هاتف يتماشى مع المعايير المقبولة عالميًا.

بحسب صحيفة «بلومبيرج»، فقد أشارت إلى أن أبل كانت مضطرة لإدخال التعديل على الشاحن، بسبب ضغوطات الاتحاد الأوروبي، حيث لا يضطر المستهلكين لاستبدال الشاحن مع كل أجهزة الشركة، لذا ستودع أبل طراز مداخل الشاحن المعروفة باسم لايتنينج.

رواد مواقع التواصل يتفاعلون مع تغيير الشاحن

العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلوا مع تغيير شواحن آيفون الشهير، وبالمزاح علقوا قائلين «وداعًا حد معاه شاحن آيفون»، في إشارة إلى أن مستخدم آيفون سيضطر إلى استخدام شواحن هواتف الأندرويد بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى سؤال مستخدم آيفون.

وعلق البعض مازحًا: «يعني إيه أقول لاصحابي اللي معاهم أندرويد هاتوا لما أشحن بالشاحن بتعاكم وهما يشحنوا بالشاحن بتاعي عادي، مبقاش في فرق طبقات خلاص ساحت على بعضها»، في إشارة لارتفاع أسعار هواتف الآيفون مقارنة بالأندرويد.

أبرز مميزات هاتف آيفون 15 الجديد:

- سطوع عالي في شاشة الهاتف، وتأتي بحجم 6.7 بوصة، ودرجة سطوع 2000 شمعة.

- بطارية تدوم طوال اليوم.

- تحتوي الهواتف الجديدة أيضا على مفتاح أوامر، بدلًا من مفتاح كتم الصوت، والذي يمكن تخصيصه لتنفيذ مجموعة متنوعة من الأوامر.

- تأتي الكاميرا بدقة 48 ميجا بكسل.