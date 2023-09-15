10 تخصصات مجانا.. علاج 5000 مواطن في قافلة مستقبل وطن بمنيا القمح

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية، في قرية سنهوا، مركز منيا القمح، محافظة الشرقية، وتمكنت القافلة من تقديم العديد من الخدمات الطبية، لـقرابة 5 آلاف شخص من الأهالي، تحت رعاية النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي.

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية بمنيا القمح

وقالت الدكتور زينب فيهم أمين المرأة لحزب مستقبل وطن بالشرقية، ومدير إداري مجمع عيادات مستقبل وطن بالزقازيق، بأن القافلة قدمت خدمات يعدد من الأقسام وهي «العصبية والنفسية، الصدر، وجراحة مسالك بولية، والأطفال، وعظام ، ونساء وتوليد وسونار وأنف وأذن وحنجرة، وباطنة وقلب»، مضيفا أن عدد المستفيدين وصل لـ5000 مواطن من قرية سنهوا والقرى المجاورة وتم الكشف وصرف الأدوية بالمجان

متابعة الحالات المرضية وتوفير الرعاية اللازمة لهم

وأشار النائب أحمد عبد الجواد، إلى أنه جرى الاتفاق مع أساتذة الطب الجامعي المشاركين بالقافلة الطبية، على أن يتم تحويل الحالات المرضية التي تتطلب متابعة العلاج سواء بالمركز الطبي بعيادات الحزب بمدينة الزقازيق، أو بالتحويل للمستشفيات المختصة، لمتابعة الحالات المرضية اللازمة، وفقا لتقرير الأطباء بالمجان.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن: «الاهتمام بالقطاع الصحي يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، لا سيما بعد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته بضرورة الارتقاء بالقطاع الصحي كأحد أبرز الملفات التي تخدم المواطن المصري بالإضافة إلى الجهد الكبير، التي تقدمه مؤسسة حياة كريمة، فيما يتعلق بتنظيم القوافل الطبية التي تجوب يوميا جميع محافظات مصر، بالتنسيق مع مديريات الصحة.

وأوضح بأن أمانة الحزب بمركز منيا القمح برئاسة اللواء محمد جاد، وتحت إشراف النائب محمد سليم أمين الحزب بالشرقية، تابعت كافة التفاصيل الخاصة بهذه القافلة، وكان هناك تعاون كبير من جانب كافة أساتذة الطب المشاركين وعلى رأسهم الدكتور رمضان نافع، وعدد من أشهر وأكفأ الأطباء في مصر كلا في تخصصه.

وأكد «عبدالجواد»، أن هذه القافلة تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في شتى أنحاء الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين، دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات.