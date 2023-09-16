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حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي.. الوقت المناسب لتثق بقلبك

كتب:

صفية النجار
12:34 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
برج الحوت

برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بشخصية رومانسية حالمة، لا تستطيع العيش دون وجود الحب فى حياتها اليومية، كما أن الحب والحياة العاطفية هى التى تجعله يعيش دائما حياة سعيدة، وليس الحب الذى بينه وبين شريكه فقط، بل فى جميع علاقاته.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل حظك اليوم برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم السبت 16-9-2023، وفقا للموقع الخاص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

برج الحوت حظك اليوم مهنيا، يجب أن يعتمد أصحاب برج الحوت على حدسهم للتغلب على أى تحديات قد تظهر، يمكن أن يكون إبداعك وحدسك أداة قوية لحل المشكلات اليوم، فثق بحدسك وكن واثقا من أفكارك وقدراتك، قد يكون هذا هو الوقت المناسب لاستكشاف فرص جديدة وخوض المخاطر المحسوبة.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا، هذا هو الوقت المناسب لتثق بقلبك عندما يتعلق الأمر بالحب، كن صادقا مع مشاعرك، إذا شعرت بشىء ما، استمع إلى هذا الشعور ولا تخف من معالجته، يعد التواصل أمرا أساسيا فى العلاقات اليوم، لذا لا تخاف من إجراء تلك المحادثات الصعبة.

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بقلم صفية النجار