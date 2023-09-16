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حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي.. كن لطيفا ومتواضعا

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
برج القوس

برج القوس

يتصف مولود برج القوس بأنه إنسان هادئ الطباع ويحب المغامرة والسفر واكتشاف كل ما هو جديد ومختلف، لذلك يحرص على المشاركة فى الرحلات، وهو إنسان طيب القلب وحنون، لكنه في حالة الغضب لا يسمع إلا صوت نفسه فقط، لذلك يجب تجنبه عند انفعاله الذى يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، حظك اليوم برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء. 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

مهام عملك التى أجلتها من قبل تأخذ وقتا كبيرا من يومك، قد تحتاج إلى ساعات عمل إضافية للانتهاء منها، فهى مرحلة عابرة، والملل الذى أصابك الفترة الماضية له تأثير سلبي عليك لذلك تخلص منه، وكن لطيفا ومتواضعا اليوم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفى تحصل على العديد من الفرص للانتهاء من عملك فى موعده، ما يساعدك على الحصول على بعض الوقت لقضائه مع شريك حياتك وأطفالك فى نزهة ممتعة تجعلك تشعر بالسعادة.

 

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بقلم صفية النجار