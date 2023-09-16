شروط الحصول على الأطراف الصناعية المقدمة من صندوق «عطاء»

أبرم صندوق «عطاء» الخيري لدعم ذوي الإعاقة، اتفاقية شراكة مع مؤسسة «إيدينا مع بعض» لتوفير 280 طرفا صناعيا للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف؛ وذلك حتى يكونوا قادرين على العيش باستقلالية وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم، وذلك بناء على عدة شروط.

وتقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية، شروط الحصول على منحة صندوق «عطاء»، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

شروط الحصول على الأطراف الصناعية

من أهم الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الطرف الصناعي:

- أن يكون المستفيدين طلاب في سن التعليم المدرسي أو الجامعي.

- أن تتراوح أعمارهم من 6 إلى 22 عامًا.

- ينطبق شرط السن على الأشاخص في سن العمل سواء كانوا يعملون في عمل حر أو ظيفة.

أهداف المبادرة

تم إطلاق المبادرة بهدف توفير أطراف صناعية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف؛ من أجل تحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم، لتمكينهم من العيش باستقلالية وتقديم خدمات الدعم النفسي للمستفيدين، ومن أهم أهدافها:

- تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تعزيز حقوقهم و تحسين قدراتهم من خلال عدة آليات.

- تنمية الابتكار لديهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من أوجه الاختلاف.

- العمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم.