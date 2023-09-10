9 معلومات عن الدكتور الكرماني «طبيب الغلابة».. مسيرة عطاء في قرى القليوبية

يستعد أهالي قرية طحانوب، التابعة مركز شبين القناطر، في محافظة القليوبية، والقرى المجاورة، لتشييع جثمان الدكتور محمد الكرماني أبوستيت، المعروف بـ«طبيب الغلابة»، و«رائد العطاء»، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 90 عاماً، حيث يشيع جثمانه من مسجد «الرحمة» بعد صلاة العصر.

معلومات عن الدكتور الكرماني رائد العطاء بالقليوبية

تستعرض «الوطن» أهم المعلومات عن الراحل الدكتور محمد الكرماني أبو ستيت طبيب الغلابة ورائد العطاء في القليوبية، وفق ما قاله الكابتن مدحت حنفي من أبناء القرية لـ«الوطن» كالتالي:

- توفى عن عمر يناهز 90 عاماً.

- أستاذ جراحة العظام وأحد أشهر أطباء العظام في القليوبية، وعمل مديرأً لمستشفى بنها التعليمي سابقاً.

- أحد أبطال حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر 1973، وأحد أبناء قرية طحانوب بمركز شبين القناطر في القليوبية.

- أطلق عليه أهالي القليوبية لقب «رائد العطاء» تتويجا لمسيرة عطاء كبيرة امتدت لسنوات في مجال طب العظام والأعمال الخيرية.

- منحه الأهالي الثقة الكاملة في توليه الإشراف على المشروعات الخيرية وحملات التبرع لتنفيذ أعمال خيرية بالقرية.

- تولى تنفيذ مئات المشروعات والأعمال الخيرية في مسقط رأسه بقرية طحانوب.

- أسس معاهد أزهرية ابتدائي وإعدادي وثانوي في قرية طحانوب، وتولى تجديد وترميم مساجد القرية، وأضرحة 5 من أولياء الله الصالحين، وأسس جمعية المحافظة على القرآن الكريم للأعمال الخيرية، وملحق بها مستوصف طبي يقدم الكشف والعلاج بالمجان في كافة التخصصات لأهالي قرى شبين القناطر.

- تولى حملة شعبية لإدخال مشروع الصرف الصحي بقرية طحانوب، وأشرف على العديد من القوافل الطبية التي جابت قرى القليوبية لتقديم الكشف والعلاج بالمجان، وكان يخصص عدة أيام في عيادته الخاصة بطحانوب وفي مدينة قليوب، للكشف والعلاج بالمجان لغير القادرين، وأشرف على الجهود الشعبية لترميم وتجديد مدارس طحانوب بعد زلزال 1992.

- آخر إسهاماته الخيرية إنشاء وحدة غسيل كلوي متكاملة، ووحدة حضانات أطفال بمستشفى طحانوب، بعد أن ظلت القرية والقرى المجاورة لها محرومة من تلك الخدمات لسنوات طويلة.