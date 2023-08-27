الطاروطي ينعى نقيب القراء بالشرقية: رحلة عطاء كبيرة مع القرآن

نعى القاري عبدالفتاح الطاروطي، الشيخ الشحات السيد شاهين، نقيب قراء الشرقية، الذي وافته المنية اليوم.

وقال الطاروطي: «بسم الله الرحمن الرحيم.. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ».

وفاة نقيب قراء الشرقية

وأضاف: «فقدنا اليوم رجلًا نحسبه من الصالحين ولا نزكّيه على الله، كان من أهل القرآن العاملين به، إنّه شيخنا وتاج رأسنا ونقيب قراء محافظتنا ومدرس أحكام التجويد في معهدنا، فضيلة الشيخ الشحات السيد شاهين –عليه من الله سحائب الرحمة والمغفرة والرضوان– فقد رحل عن دنيانا بعد رحلة عطاء كبيرة مع القرآن، كان فيها نعم القارئ، ونعم المحكم، ونعم المعلم، ونعم الموجه.نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

ونشر الحساب الشخصي للشيخ الشحات شاهين على «فيس بوك» نعيًا، جاء فيه: «فقدت مصر اليوم بل والوطن العربي علمًا من أعلام دولة التلاوة وكروان القراء، نقيب قراء محافظة الشرقية.. سفير القراء في العالم العربي والإسلامي.. رئيس لجان التحكيم في كل المسابقات العالمية.. حبيب كل القراء.. العلم والمعلم للقراءات.. فضيلة القارئ المتقن المعلم النقيب الشيخ الشحات شاهين».