«Fast Pair» ميزة جديدة من جوجل للاتصال بالملحقات بسهولة.. كيف تستخدمها؟

يواجه العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة صعوبة في إقران ملحقات الهاتف الخارجية، مثل السماعات اللاسلكية، وغيرها، بجواله، ولذا وفرت جوجل ميزة جديدة تسمى «Fast Pair»، يمكنها أن تجعل إقران تلك الأدوات بأجهزة أندرويد سلسلة وأسهل من الطريقة التقليدية.

ونقدم عبر السطور التالية كل ما تود معرفته عن ميزة «Fast Pair» وطريقة اسخدامها، وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ما هي ميزة «Fast Pair»؟

«Fast Pair» عبارة ميزة من جوجل تُسهل إقران بعض أنواع الأجهزة عندما تكون قريبة من بعضهًا، وتعتمد في عملها على تقنية تسمى «Bluetooth Low Energy»، لاكتشاف الأجهزة القريبة من جهازك، بالإضافة إلى أنها تتيح تحديد موقع الأجهزة باستخدام خاصية «Google Find Device».

وتعمل هذه الميزة في الهواتف والأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام أندرويد 6 فما أعلى، وتعمل أيضًا في أجهزة «Chromebook» وأجهزة تلفاز «Android TV».

طريقة استخدام مزية «Fast Pair»

يمكن لهذه الميزة أن تعمل مع أيٍ من أنواع الأجهزة سابقة الذكر، بشرط أن تكون متوافقة مع الميزة، وطريقة استخدامها كالتالي:

- شغّل البلتوث على جهازك.

- قم بتشغيل الملحق الذي تريد توصيله وفعّل وضع الاقتران.

- بمجرد أن يصبح الملحق في وضع الاقتران، اجعله أقرب إلى الجهاز الذي تريد إقرانه به.

- ستظهر نافذة منبثقة في شاشة جهازك للاتصال عبر «Fast Pair».

- انقر فوق «اتصال» لإقران الجهازين معًا.