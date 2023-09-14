«ميتا» تعلن قرارا جديدا بشأن سياستها.. «زي جوجل وأمازون»

أعلنت «ميتا» المالكة لـ«فيسبوك وانستجرام وواتس آب»، قرارًا جديدًا بشأن سياستها، إذ أكدت عودة الموظفين للعمل من مقر الشركة لمدة 3 أيام في الأسبوع، بدءًا من 5 سبتمبر، لتتراجع بذلك عن قراراتها السابقة بشأن العمل عن بعد التي جاءت للحفاظ على حياة العاملين.

«ميتا» تجبر موظفيها على العمل من مقر الشركة

وعلى الرغم من تحذيرات منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا من ظهور متحوّر جديد من كورونا يعرف باسم «BA.2.86»، الذي يتضمن العديد من السلالات أشهرها « EG.5»، إلا أن شركة «ميتا»، هددت من لن يلتزم بقرار العمل من المقر بإنهاء عقده، إلاً من حصل على استثناء من إدارة الشركة بالعمل من المنزل، وذلك بالمخالفة لتصريحات مارك زوكربيرج السابقة في أثناء جائحة كورونا، إذ أكد أنه سيكون هناك زيادة ملحوظة في عدد العاملين من المنزل خلال نهاية هذا العقد، وفق موقع «إنسايدر».

ووفقًا للقرار الجديد، لن يُسمح للموظفين الذين لم يكملوا 18 شهرًا بالعمل من المنزل، وسيكون هناك حدود قصوى لفترات العمل عن بعد، وستتابع الشركة، مدى التزام الموظفين بالحضور من خلال بطاقات الهوية ومدى استخدام الأدوات الداخلية، فضًلا عن تحديث العاملين بمواقعهم يوميًا.

«جوجل» و«أمازون» تلغيان العمل من المنزل

وكانت شركة جوجل، سبقت «ميتا» في إعلان عودة موظفيها للعمل من المقر، إذ كشفت في شهر يونيو الماضي، أنه سيتعين على الموظفين العمل من مقر الشركة 3 أيام في الأسبوع على الأقل، وألغت موافقات العاملين الذين حصلوا عليها للعمل عن بعد، وأقرت نظام العمل الهجين بين الحضور إلى المكاتب والعمل عن بعد على الأقل لثلاثة أيام في الأسبوع، وتتابع الشركة العملاقة حضور الموظفين عبر بطاقات الهوية، وتعتبره جزءًا من التقييم، بهدف تشجيع الموظفين للتواصل مع بعضهم البعض في بيئة العمل داخل الشركة، بحسب «سي إن بي سي».

وكان السبب الرئيسي لاتباع «جوجل»، سياسة العمل عن بعد هو الحفاظ على حياة المواطنين في أثناء جائحة كورونا، ومع زوال السبب، أصبح على الشركة التفكير في النظام الهجين بين العمل عن بعد ومن المكتب، وترى أن العمل من المكتب هو النهج المستقبلي الذي يدفع الجميع للتأقلم من جديد في بيئة «جوجل».

إلغاء العمل عن بعد في فبراير الماضي

كما أعلن جيف كلارك، نائب رئيس شركة أمازون، إلغاء العمل عن بعد في فبراير الماضي، وحضور الموظفين 3 أيام أسبوعيًا على الأقل، الأمر الذي تسبب في رفض الموظفين لذلك، ووقعوا عريضة تطالب الشركة بالسماح لهم بالعمل عن بعد، إعمالا بسياسات تزيد من التوازن والاندماج بين الجميع.