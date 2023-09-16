عاجل.. كولر يكشف عن أول قرار له بشأن لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر

أىبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، استيائه الشديد من إضاعة الفرص من جانب لاعبي الفريق الأحمر خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: «في مثل هذه المباريات لا يصح أن نهدر كمًا كبيرًا من الفرص المحققة، سيكون لي تدخل عنيف مع اللاعبين في هذا الشأن».

كولر: من الجيد أننا خسرنا في بداية الموسموأضاف: «لابد من معالجة الأخطاء وبالأخض في ملف إضاعة الفرص السهلة، ومن الجيد أننا خسرنا في بداية الموسم حتى نتعلم من تلك الأخطاء مطلع الموسم الجاري».

وأهدر لاعبو النادي الأهلي، بعض الفرص السهلة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، خاصة خلال الشوط الأول من المباراة.

وخسر النادي الأهلي، بهدف نظيف أمام اتحاد العاصمة الجزائري، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية.

ويُعد هذا اللقب، هو الأول الذي يخسره الأهلي تحت مارسيل كولر، في ثاني موسم له مع القلعة الحمراء.