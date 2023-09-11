3 ضربات موجعة لكولر قبل كأس السوبر الإفريقي.. ما مصير إمام عاشور؟

لا تزال الإصابات الرفيق الأول لمارسيل كولر في كل منافسة قارية مصيرية يخوضها، إذ يواجه السويسري في كأس السوبر الإفريقي اتحاد العاصمة، مفتقدًا لخدمات 3 من أهم عناصره الأساسية، في ظل اكتمال قوام الطرف الجزائري بالكامل.

خالد عبدالفتاح يزيد أوجاع كولر

خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي وأحد الركائز الأساسية في حسابات السويسري مارسيل كولر، لن يكون على متن الرحلة المتجهة إلى السعودية، لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي بين المارد الأحمر واتحاد العاصمة، بسبب خضوعه إلى عملية جراحية، إثر إصابته في الترقوة؛ ليخرج من حسابات الفريق بشكل نهائي في البطولة.

السولية خارج الخدمة في الأهلي

عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، يلحق بركب الغائبين عن الأهلي، في رحلة السعودية بكأس السوبر الإفريقي، بسبب تعرضه لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وحاجته إلى فترة قد تزيد على أسبوعين من أجل التعافي والعودة إلى التدريبات مجددًا.

محمود متولي آخر المنضمين لمستشفى الأهلي

وأخيرًا انضم محمود متولي إلى قائمة الغائبين عن مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، بعد الإصابة التي ألمّت به في أثناء مشاركته بمعسكر المارد الأحمر في ألمانيا، إذ يُعاني من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، ليغيب إثرها بشكل نهائي عن المباراة المرتقبة، لكن كولر لن يجد أزمة كبيرة في خلق بدائل بهذا المركز، في ظل وجود العديد من الخيارات.

إمام عاشور قد يكون متاحًا للأهلي أمام اتحاد العاصمة، في ظل جاهزيته ومشاركته بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، على أن يكون القرار النهائي في يد مارسيل كولر، الذي يحتاج إلى بديل في منتصف ميدانه، في ظل غياب عمرو السولية بداعي الإصابة.

وسيواجه الأهلي نظيره اتحاد العاصمة، يوم 15 سبتمبر الجاري، بالمملكة العربية السعودية، في المباراة التي ستقام بين الفريقين، في التاسعة مساء على ملعب الملك فهد.