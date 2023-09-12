صفقات الأهلي الجديدة تهز عرش 3 نجوم.. هل يطيح كولر بهم خارج التشكيل؟

3 صفقات من العيار الثقيل نجح النادي الأهلي في ضمهم إلى صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم كتيبة مارسيل كولر استعدادا للموسم الجديد.

منافسة مشتعلة في الأهلي بعد التعاقد مع الثلاثي الجدد

البداية كانت مع إمام عاشور نجم الزمالك السابق، والمنضم من صفوف ميتلاند الدنماركي، قبل أن يعلن الأهلي ضم رضا سليم لاعب الجيش الملكي المغربي في صفقة قوية للمارد الأحمر.

«صفقة منتظرة»، هكذا أغلق الأهلي ملف المهاجم الذي كان يمثل صداعا في رأس الجهاز الفني والإدارة على مدار الأشهر الماضية، بعد التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست لاعب بروسيا دورتموند الألماني السابق، لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

هل تفرض صفقات الأهلي الجديدة نفسها على تشكيل كولر الأساسي؟

صفقات الأهلي الجديدة ستغير بالتأكيد من تفكير كولر في الموسم الجديد، بعدما أصبحت كتيبته تضم العديد من الأسلحة الفتاكة، في موسم ملغم بالبطولات ينتظره.

ويهدد الثلاثي الجدد عرش 3 نجوم داخل القلعة الحمراء، بعد اشتعل المنافسة في المراكز الثلاثة، التي يشغلها الثلاثي الجدد الذين ارتدوا القميص الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

إمام عاشور المتوقع أن يحجز مكانا أساسيا في تشكيلة مارسيل كولر، والتي يستهلها أول مباراة رسمية يوم الجمعة المقبل، حين يواجه نظيره اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الأفريقي الذي تستضيفه مدينة الطائف السعودية.

عاشور الذي يجيد اللعب في مركز 10 من المتوقع أن يطيح بـ محمد مجدي أفشة، من التشكيل الأساسي للمارد الأحمر، حال تألقه بقميص نادي القرن الأفريقي، في ظل انتظار الجماهير لأولى مشاركاته الرسمية، خاصةً وأن صفقته أحدثت ضجة كبرى خلال الميركاتو الصيفي، بعد انضمامه لقائمة اللاعبين الذين مثلوا القطبين.

نفس الأمر بالنسبة لـ رضا سليم، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن وهو نفس مركز حسين الشحات في الأهلي، ما ينذر بمنافسة ساخنة على الدخول في التشكيل الأساسي بين الثنائي.

آخر المراكز التي ستشهد منافسة قوية هي مركز المهاجم، والذي كان يعتمد خلاله كولر الموسم الماضي على محمود كهربا في معظم المباريات، إلا أن التعاقد مع أنتوني موديست، سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأول، وهو ما قد يعيده لمركزه الأساسي في مركز الجناح الأيسر.

رؤية كولر بشأن تشكيله الذي سيعتمد عليه بعد التعاقد مع الصفقات الجديدة سيظهر بشكل أكبر في أول مباراة رسمية أمام اتحاد العاصمة الجمعة المقبل، فهل يطيح الثلاثي الجدد بنجوم الأهلي من التشكيل الأساسي؟