كيف تحافظ على صحتك في ظل التقلبات الجوية؟.. «عشان تحمي نفسك»

تقلبات جوية شديدة شهدتها مختلف دول العالم خلال الفترة الحالية بعضها تمثل في درجات الحرارة المرتفعة وبعضها تمثل في حرائق الغابات التي حدث في بعض البلدان، وآخرها كانت في الفيضانات والأعاصير الجوية مثل عاصفة دانيال التي سبب خسائر بشرية عديدة في ليبيا.

نصائح للوقاية من التقلبات الجوية

وزارة الصحة والسكان نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها من أجل تجنب مخاطر تلك التغيرات الجوية، والتي منها يجب على مرضى حساسية الصدر عدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة فقط.

ومن ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان من أجل تجنب مخاطر التقلبات الجوية هى إرتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل في وجود العاصفة الترابية تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية .

يجب على المواطنين أيضا الجلوس في أماكن جيدة التهوئة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة لتجنب الشعور بالاختناق ويفضل شرب كميات كافية من الماء لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين. ينصح لمرضى الحساسية بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج من المنزل وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب، كما يفضل استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالتأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف.

أطعمة يفضل تناولها في التقلبات الجوية

هناك أطعمة ومشروبات يفصل تناولها عند حدوث التقلبات الجوي لأنها تعزز من مناعة الجسم وتساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض والعدوى الفيروسية التي تنتج من خلالها تلك التقلبات الجوية وتساعد في الوقاية من فيروسات الجهاز التنفسي، وتفيد في التخلص من البلغم والإفرازات التنفسية واحتقان الأنف والجيوب الأنفية والفم وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة.

يفضل على الأشخاص تناول شاي ورق الجوافة، لأنه يفيد في علاج السعال ونزلات البرد، حيث تحتوي أوراق الجوافة على نسب عالية من فيتامين سي والحديد، لذا يُساعد شاي أوراق الجوافة في علاج الكحة، والحد من أعراض نزلات البرد، بحسب ما ذكرته استشاري المناعة في تصريحات لـ«الوطن»، كما يفضل تناول الزنجبيل مع الليمون المحلى بعسل النحل مشروب طبيعي فعال.

تناول شاي النعناع مع الزنجبيل، أوراق الزعتر، أوراق الأوكالبتوس، أوراق ميليسا، ثمار الشمر وجذر العرقسوس، البردقوش، التيليو، الكركم، القرفة، والينسون، والحلبة، من المشروبات الطبيعة التي تساعد على الوقاية من الأمراض الناتجة عن التقلبات الجوية وذلك لأنها تساعد في ترفع المناعة، وتذيب وتخرج البلغم.

نصائح لمرضى الحساسية والربو

وبحسب «بدران» يجب على مرضى الحساسية استنشاق بخار شاي الأعشاب قبل شربها لتنشيط الدورة الدموية في هذه المناطق وزيادة المناعة المحلية فيها ،وتنشيط الأهداب التنفسية، كما أن يجب علي مرضى الربو إتباع تلك النصائح أثناء حوث التقلبات الجوية ومنها:

تجنب التعرض للأتربة

الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي

ارتداء الكمامة حال التواجد خارج المنزل

الحصول على لقاح الإنفلونزا تغيير الفراش وأغطية الوسائد يومياًالاستحمام عند العودة للمنزلغسل الأيدي قبل لمس الأنف أو الفم أو العين أو الوجه.الالتزام بعلاج الحساسية سواء الصدر أو الأنف