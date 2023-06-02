استشاري مناعة يحذر مرضى الحساسية من الخروج اليوم إلا للضرورة القصوى

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة أن أجواء الخميس تسببت في معاناة كبيرة لمرضى الحساسية نظرًا لعامل المفاجأة في موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد.

ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الذهاب لصلاة الجمعة

ونصح الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» بضرورة ارتداء الكمامة اليوم الجمعة خاصة أثناء الذهاب لصلاة الجمعة معتبرًا أنها تمثل حائط صد ضد دخول الأتربة للأنف والجهاز التنفسي مشيرًا إلى أن هذه الموجات تسبب لمريض حساسية الصدر أزمات ربوية شديدة وإصابة مرضى حساسية الأنف بموجات من الزكام والعطس والصداع الشديد وإصابة مرضى حساسية العين بحكة وإحمرار شديد في العين.

شرب المياه بكثرة

كما شدد استشاري الحساسية والمناعة على ضرورة ارتداء النظارات الشمسية والكمامات والكابات لمنع الأتربة ناصحًا بغسيل الأنف بمحول الملح وتناول مضادات الهستامين والمياه بكثرة نظرًا لمعاناة مرضى الحساسية مع عدم الخروج إلا عند الضرورة مع الابتعاد عن مواضع الخطر.