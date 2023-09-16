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حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبد العزيز سلامة
03:15 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
برج الجوزا

برج الجوزا

يقول خبراء الفلك إن أصحاب برج الجوزاء يعرفون بأنهم دائمًا ما يشعرون بالقلق، وهذا ما يجعلهم متوترين، على الرغم من أنهم يمتلكون الثقة الكافية ليكونوا قادرين على اتخاذ القرارات الصحيحة، إلا أن التفكير الدائم والمستمر يجعلهم يبدون بأنهم لا يمتلكون تلك الثقة.

وتقدم الوطن حظك اليوم 16-9-2023 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتوسطة في علم الأبراج.

حظك اليوم 16-9-2023 برج الجوزاء على الصعيد المهني

مهارات الاتصال لديك أكبر داعم لك اليوم، حيث يمكنك ترك انطباع إيجابى لدى أصحاب العمل أو العملاء أو الزملاء الجدد، يمكن أن يساعدك ذكاءك السريع ورؤيتك الحادة وطبيعتك القابلة للتكيف أيضا على التنقل فى المواقف الصعبة والتفاوض.

حظك اليوم 16-9-2023 برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تزداد جاذبيتك، خاصة إذا كنت أعزب، فقد تقابل شخصا محفزًا يشاركك روح الدعابة، من المرجح أيضا أن تعبر عن مشاعرك وإظهار عاطفتك بطرق إبداعية، مثل الكتابة أو الموسيقى أو الفن، إذا كنت فى علاقة، فقد تستمتع بمحادثات أعمق وإحساس متجدد بالعاطفة.

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بقلم عبد العزيز سلامة