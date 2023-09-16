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عاجل.. احتفال مفاجئ من لاعبي اتحاد العاصمة أمام الأهلي بـ سطلانة «فيديو»

كتب:

مصطفى جمال
07:10 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس السوبر الأفريقي

فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس السوبر الأفريقي

فاجئ لاعبو فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الجماهير الحاضرة في السعودية، لمشاهدة نهائي كأس السوبر الأفريقي، بالاحتفال عقب التتويج باللقب على طريقة النادي الأهلي، الذي انتصروا على حسابه دون رد.

وقرر لاعبو اتحاد العاصمة الاحتفال على أنغام أغنية سطلانة، التي اشتهرت منذ احتفال لاعبي الأهلي بها بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية ضد الوداد.

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