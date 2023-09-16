عاجل.. احتفال مفاجئ من لاعبي اتحاد العاصمة أمام الأهلي بـ سطلانة «فيديو»

فاجئ لاعبو فريق اتحاد العاصمة الجزائري، الجماهير الحاضرة في السعودية، لمشاهدة نهائي كأس السوبر الأفريقي، بالاحتفال عقب التتويج باللقب على طريقة النادي الأهلي، الذي انتصروا على حسابه دون رد.

وقرر لاعبو اتحاد العاصمة الاحتفال على أنغام أغنية سطلانة، التي اشتهرت منذ احتفال لاعبي الأهلي بها بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية ضد الوداد.

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