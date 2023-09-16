عاجل.. تحرك هام من نجم الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، قد طلب عقد جلسة مع المدرب السويسري مارسيل كولر، وذلك عقب الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي كأس السوبر الأفريقي، وذلك بسبب استبعاده من قائمة اللقاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «أحمد عبدالقادر تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة، وطلب منه عقد جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، وذلك للحديث عن استبعاده من قائمة مباراة السوبر الأفريقي، وعدم منحه الفرصة بصفة أساسية مستمرة منذ الموسم الماضي».

وأضاف: «أحمد عبدالقادر غاضب من استبعاده، ويشعر بأنه كان يستطيع صناعة الفارق هجوميًا في مواجهة اتحاد العاصمة التي خسرها الفريق الأحمر».

وأكمل: «أحمد عبدالقادر يرغب في معرفة دوره خلال الموسم الجديد مع كولر، وسيطلب حسم مصيره ومنحه فرصة المشاركة، خاصة أنه كان يمتلك عرضا من فريق سيسكا موسكو الروسي، وتمسك النادي الأهلي ببقائه وفقة لرغبة المدرب السويسري».

وكان مصدر داخل القلعة الحمراء، قد أكد أن كولر كان يفاضل بين عبدالقادر وطاهر محمد طاهر، لكنه استقر على ضم الأخير للقائمة، بالإضافة لعدة عناصر دفاعية لتعويض الغيابات في الخط الخلفي، واللاعب أظهر تقبله للقرار لدعم زملائه قبل اللقاء، رغم شعوره بالحزم والغضب.

وكان النادي الأهلي قد سقط في فخ الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف نظيف سجله زين الدين بلعين من ركلة جزاء، في نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي.