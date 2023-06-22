أغنية سطلانة لعبد الباسط حمودة تحصد 6.5 مليون مشاهدة بسبب احتفال لاعبي الأهلي

حققت أغنية سطلانة لعبد الباسط حمودة، نجاحًا كبيرًا بعد احتفال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نغماتها بعد فوزهم بدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، ولقت الأغنية انتشارًا كبيرًا من الجمهور.

نجاح أغنية سطلانة لعبد الباسط حمودة

وحققت أغنية سطلانة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أكثر من 6.5 مليون مشاهدة، وشارك في غنائها بجانب عبد الباسط حمودة، ومحمود الليثي وحمدي بتشان وحسن الخلعي، وجاء من كلمات مصطفي حسن، ألحان كريم عاشور، توزبع أماديو.

تفاصيل طرح أغنية سطلانة لعبد الباسط حمودة

وجاءت سطلانة لعبد الباسط حمودة كأغنية دعائية لفيلم «بعد الشر»، الذى يعرض حاليا بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي، التى تدور أحداثه حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

وشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم على ربيع، أوس أوس، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، شيرين، سليمان عيد، ملك قورة، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد عبد الوهاب.