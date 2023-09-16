«واشنطن بوست»: الأعاصير تخلق التوازن على الكوكب رغم الدمار الهائل الذي تسببه

كشفت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها عن فوائد الأعاصير ودورها في حفظ كوكب الأرض وخلق التوازن على كوكبنا من خلال نقل الحرارة رغم الدمار الهائل الذي تسببه للبشر في الأرواح والممتلكات.

كيف تنقل الأعاصير الحرارة عبر الأرض؟

وأشارت الصحيفة، إلى أنَّه عندما تشرق الشمس على الأرض، تتلقى خطوط العرض المنخفضة ضوء الشمس المباشر بشكل أكبر من خطوط العرض الأعلى بسبب ميل كوكب الأرض، حيث تسخن الأرض أيضا بشكل أسرع من الماء، ما يؤدي إلى تسخين غير متساوٍ بين المحيطات والقارات والهواء المتواجد فوقها.

وبحسب التقرير فإنّ هذا الفرق في درجة الحرارة يؤدي إلى تحفيز الدورة التي تتحرك حول درجة الحرارة والرطوبة، ويتفاعل الغلاف الجوي مع هذه الحركات، ويؤدي، لتكوين موجة استوائية قبالة سواحل أفريقيا، والتي يمكن أن تتحرك بعد ذلك فوق المحيط ويحتمل أن تصبح إعصارًا.

الأرض غير متوازنة بطبيعتها

وأكّد التقرير أنَّ الأرض غير متوازنة بطبيعتها عندما يتعلق الأمر بتوزيع الطاقة الحرارية، لافتًا إلى أنَّ الأعاصير المدارية توفر للكوكب طريقة لنقل الطاقة من المناطق الاستوائية إلى خطوط العرض الأعلى في الغلاف الجوي وفي المحيط.

وتعيد العواصف توزيع الحرارة من خلال هطول الأمطار، كما تترك الأعاصير القوية وراءها أثراً بارداً، إذ تكون درجات حرارة سطح البحر أكثر برودة بكثير من المياه المحيطة.