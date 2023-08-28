ملايين الأمريكيين ينتقلون للإقامة بمناطق الأعاصير وحرائق الغابات لهذه الأسباب

في الوقت الذي كشرت فيه الطبيعة عن أنيابها وانتشرت الكثير من مظاهر الطقس المتطرف نتيجة التغيرات المناخية، ما بين حرائق الغابات والأعاصير والسيول وتساقط الثلوج مع ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة بمناطق متفرقة من الكرة الأرضية، شهدت الأونة الأخيرة ظاهرة غريبة من جانب ملايين الأمريكيين، الذين قاموا بشراء منازل في مناطق الخطورة المناخية العالية، والانتقال للإقامة فيها.

الأسباب وراء إقبال الأمريكين على الانتقال

ونشرت صحيفة «بارونز» الأسبوعية الأمريكية تقريراً تتساءل فيه عن الأسباب وراء إقبال ملايين الأمريكيين على الانتقال إلى أماكن ذات مخاطر مناخية عالية الخطورة للعيش فيها، معرضين حياتهم وذويهم للخطر.

عندما أعلنت حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيان من منطقة البحر الكاريبي، الصيف الماضي، أنتقل جوش سترينج وعائلته من شمال فرجينيا للإقامة في الولاية التي تتميز بسطوع الشمس، بحسب حديثه للصحيفة الأمريكية.

وتابع «سترينج» 42 عامًا، أنه تعلم كيفية وضع أكياس الرمل لحماية منزله، وهو ما كان يقوم به جميع الجيران حوله، واصفًا التجربة بأنها صعبة وغير واقعية، بعد أن كانوا يستمتعون بالشواطئ والأنشطة الخارجية والطقس الدافئ لبضعة أشهر قبل الإعصار.

وأكد «سترينج» أنه غير نادم على الانتقال إلى منطقة معرضة للأعاصير، قائلاً: «المخاطر موجودة في أي مكان، وهذا مجرد واحد من المواقف التي شعرنا فيها أن الفوائد تفوق المخاطر»، وفقاً لحديثه لصحيفة «بارونز» الأمريكية.

ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة

ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالولايات المتحدة، نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر إلى حدوث كوارث طبيعية أكثر تواتراً وشدة في العقود المقبلة، سواء كانت حرائق الغابات أو أعاصير أو الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، أو ارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة لتسجيل مقاييس جديدة غير مسبوقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر بشدة على صعوبة الأوضاع المعيشية بهذه المناطق بشكل متزايد، وفقًا للصحيفة الأمريكية.

ومع ذلك، يواصل الملايين من الأمريكيين الانتقال إلى المناطق المعرضة للمخاطر المناخية العالية، ليشكلوا ظاهرة وفقًأ لـ«بارونز»، التي أرجعت الأمر لـ4 أسباب رئيسية وهي: جذب التكلفة المنخفضة للمنازل بهذه المناطق للسكان، وتمتع هذه المناطق باقتصاديات محلية مزدهرة، ورغبة عدد من المواطنين بالاقامة بهذه المناطق كونها تتضمن إقامة عدد من أفراد عائلتهم بها رغبة منهم في تعزيز الروابط الأسرية، والطبيعة الخلابة بهذه المناطق القريبة من الغابات والطبيعة البكر.

وأشارت الصحيفة الأسبوعية الأمريكية إلى أنه على الرغم من الكوارث الطبيعية الموجودة بهذه المناطق إلا أنها تشهد إقامة عدد من المنازل الجديدة لتلبية الإقبال الكبير على شراء المنازل بها، إضافة إلى إعادة بناء المنازل المتضررة من الكوارث الطبيعية بهذه المناطق، حتى أن بعض المناطق شهدت إرتفاع بأسعار المنازل أعلى وأسرع من المتوسط الموجود ببقية المناطق الأخرى بالولايات المتحدة.