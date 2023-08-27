مركز الأعاصير الأمريكي: العاصفة المدارية «إداليا» تتجه نحو فلوريدا

كشف المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية عن تشكل العاصفة المدارية «إداليا»، بالقرب من قناة «يوكاتان»، على بعد 130 كيلومتراً تقريباً بين الشرق والشمال الشرقى من «كوثوميل» في المكسيك، وتتجه شمالاً نحو ولاية فلوريدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد.

منخفض مداري يزداد قوته ليتحول إلى إعصار

وأضاف المركز الأمريكي للأعاصير، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد، أن العاصفة التي اشتدت قوتها، بعدما كانت منخفضاً مدارياً، مصحوبة برياح سرعتها 65 كيلومتراً في الساعة، يمكن أن تتحول إلى إعصار فوق شرق خليج المكسيك بحلول الثلاثاء المقبل.

تعليق هيئة الأرصاد الجوية في ميامي

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في ميامي أن البيانات التي جمعتها طائرة لمراقبة الأعاصير، تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، تشير إلى أن المنخفض المداري رقم (10) اشتدت قوته ليصبح العاصفة المدارية «إداليا».