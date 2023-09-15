مشهد مرعب.. لحظة اجتياح المياه عمارة في درنة سطو صراخ السكان (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات رعب عاشها مواطنون ليبيون بعدما علقوا في عمارة خلال اجتياح الفيضانات مدينة درنة المنكوبة، إذ احتجز السكان في الطابق السابع من عمارة «برج الشاطئ» في مدينة درنة، بعدما ارتفع منسوب المياه ووصل إلى الدور الثالث منها.

سكان العمارة صرخوا «يا لطيف يا لطيف»

كما وثق الفيديو أصوات أشخاص عالقين وخائفين، يصرخون مستغيثين، وفي الوقت الذي أضاء فيه رعد خارج العمارة، أثناء بدء العاصفة دانيال، تنطلق أصوات تنادي «يا لطيف يا لطيف».

جرفت مياه الفيضانات في ليبيا عائلات بأكملها

ولم تُعرف حتى الآن نهاية هذا الموقف فيما إذا كان العالقون قد نجوا بأرواحهم أم لاء، في العاصفة دانيال التي تسببت منذ الأحد الماضي بحجم مهول من السيول والفيضانات التي أغرقت أحياء بكاملها، كان لمدينة درنة الحصة الأكبر منها، إذ محيت أجزاء بأكملها من الخريطة، وجرفت المياه عائلات برمتها فوجئت بما حصل، كما لقي الآلاف حتفهم وتشرّد عشرات الآلاف بينما لا يزال كثر في عداد المفقودين.