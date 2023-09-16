أهالي قرية سدس الأمراء ببني سويف يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات: «بنحبك يا ريس»

ينتظر أهالي قرية سدس التابعة لمركز ببا بمحافظة بني سويف، وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث احتشد آلاف المواطنين في القرية لاستقبال الرئيس بالزغاريد والتصفيق الحاد.

ورفع الأهالي علم مصر وصورة الرئيس السيسي، مرددين هتافات «تحيا مصر» و«بنحبك يا ريس»، وسط فرحة وترقب لوصول الرئيس لقرية سدس الأمراء.

الرئيس السيسي يفتتح مشروعات ببني سويف

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس السيسي عدة مشروعات خدمية في قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية على أرض محافظة بني سويف، على هامش زيارته لها اليوم.

إدراج قرية سدس الأمراء ضمن «حياة كريمة»

وأُدرجت قرية سدس الأمراء التابعة لمركز ببا في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ضمن 66 قرية بمحافظة بني سويف، وتُعد قرية سدس الأمراء من القرى الكبيرة في المحافظة بني سويف.