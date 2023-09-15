صحة سوهاج: تقديم الخدمات الطبية لـ 9 الاف مواطن ضمن «حياة كريمة»

وضعت وزارة الصحة المصرية خطة للوصول بالخدمات الصحية للقرى والنجوع والأماكن الأكثر احتياجا، من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بحياة المواطن والخدمات المقدمة.

وأعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 9 آلاف مواطن، بقرى «عميرة، أولاد غريب، الكوامل بحري، الكوامل قبلي ، الدناقلة، عرابة أبو عزيز، عرابة أبو دهب، الوقدة، العمور» التابعة لمراكز سوهاج، أخميم، المراغة، المنشاة، من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر.

وقال الدكتور احمد عبدالكريم، وكيل مديرية الصحة، إن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من «الباطنة- الأطفال- عظام- جراحة- الرمد- الأسنان- الجلدية- نساء وولادة» بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

إجراء عمليات جراحية بالمستشفيات

وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية وجميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً.

وتأت هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، والتي من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف والمناطق العشوائية في الحضر.