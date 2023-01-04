«حياة كريمة» تسعد أهالي 66 قرية وتوابعها ببني سويف: مشروعات في كل مكان

مشاكل كثيرة واجهتها قرى محافظة بني سويف في عقود مضت، ناتجة عن نقص الخدمات الحكومية، قبل أن يُفاجئ الأهالي بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تحل مشاكلهم دفعة واحدة، ليتحقق حلمهم خلال شهور.

المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تشمل 66 قرية

المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» شملت 66 قرية أم، بالإضافة إلى توابعها بمركزي ببا وناصر في محافظة بني سويف، في مختلفة المشروعات الخدمية ما بين مدارس ومجمعات حكومية خدمية ومجمعات زراعية خدمية ووحدات طب أسرة، وصرف صحي ومياه شرب وتطوير مراكز الشباب ورصف طرق وتوصيل للغاز الطبيعي، وغيرها من المشروعات التي جرى الانتهاء من بعضها ويجري العمل في البعض الآخر في مختلف القرى داخل المحافظة.

مشروعات في كل أنحاء محافظة بني سويف

داخل مركزي ببا وناصر في محافظة بني سويف، ينتشر العمال لإنجاز العمل في المشروعات، فهناك مراكز شباب يتم تطويرها على أعلى مستوى، ومدارس يجري توسعتها وإحلالها وتجديدها، وأخرى إنشاء جديد تم الإنتهاء منها، ومجمعات خدمية تم الانتهاء منها تضم كافة المنشآت الحكومية الخدمية.

أهالي مركز ببا: لا نصدق ما يحدث أمامنا

وفي مركز ببا يقول أحمد صالح أحد الأهالي بقرية سدس، لـ«الوطن»: «ظللنا سنوات طويلة ننادي ونطالب بالإهتمام بالقرى، دون استجابة، الآن عمري 65 عامًا، لم أرى ما يحدث حاليًا في حياتي، مشروعات يتم إنشائها في كل مكان، بعضها تم بالفعل وأخرى يجرى الانتهاء منها، ولو حكي لي أحد لم أصدقه إلا أنني شاهد على ما يحدث، عمال لا يغيبون أو يتأخرون يومًا عن عملهم، ما يحدث هو حياة جديدة وكريمة للمواطن المصري».

أهالي مركز ناصر: مشروعات حقيقة تخدمنا

وفي مركز ناصر، يقول ماهر رمضان، أحد أهالي مركز ناصر، «ما يحدث من إنجازات لا يصدقه أحد، نحن شاهدين عليه ولم نتخيله أو نتوقعه، من شهور قليلة بدأ العمل داخل القرى، والآن يجري الانتهاء من عدد كبير من المشروعات، فعلا إنها حياة كريمة جديدة لأهل الريف المصري، شكرًا للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بأهل الريف».

1600 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة في بني سويف

من جانبه، قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن المبادرة تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، لافتًا إلى أنها تستهدف تنفيذ أكثر من 1600 مشروعا في مركزي ببا وناصر بتكلفة إجمالية تخطت 12 مليار جنيه في مرحلتها الأولى.