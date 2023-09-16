وزير الزراعة ونائب وزير الجمارك الصيني يوقعان مذكرة تفاهم لتصدير المانجو

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وانج لينجون نائب وزير الجمارك الصينيـ وبحث معه سبل تعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن فتح السوق الصيني أمام المانجو المصري

وخلال الاجتماع، أكّد القصير قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل، قائلًا إن هناك تطابق في الرؤي السياسية حول القضايا الدولية بين الزعيمين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج الرئيس الصيني.

وأضاف أنَّه في اطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير اليات التعاون مع الجانب الصيني، فقد تمّ إنشاء وحدة الصين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة، مبينا أن قطاع الزراعة المصري شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات التسع الماضية.

وأشار إلى زيارة وزير الزراعة خلال شهر أغسطس الماضي وما لمسه من تطور شهده القطاع الزراعي في مصر وزيادة الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية.

تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني

كما أكّد وزير الزراعة أنَّ توقيع مذكرة التفاهم اليوم لتصدير المانجو المصري للصين تمثل نقطة مضيئة في تعزيز زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصيني لمستوى يرقى للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين خاصة بعد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وحضور الرئيس السيسي اجتماعات قمة العشرين التي انعقدت بالعاصمة الهندية نيودلهي الأسبوع الماضي.

كما وجه القصير الشكر إلى كل الجهات والقطاعات المصرية التي ساهمت في إتمام توقيع مذكرة التفاهم الحالية وهي وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي وجهاز التمثيل التجاري المصري ومكتبنا التجاري بالعاصمة الصينية بكين والحجر الزراعي في كلا الجانبين والعلاقات الزراعية الخارجية وكل الجهات التي ساهمت في فتح السوق الصيني امام المانجو المصري.

تطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الأوسط

وأشار إلى أنَّ المنتجات الزراعية المصرية تشهد حاليا إقبالا كبيرًا من معظم دول العالم، نظرا لجودتها وبعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال الصحة النباتية والحيوانية ومنها تبني نظم التكويد للمزارع المصرية وتطوير المعامل المرجعية الأكبر في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إنشاء هيئة لسلامة الغذاء.

وأكّد وزير الزراعة أكد أن توقيع مذكرة التفاهم الحالية يعد نقطة انطلاق لإعلان الجانبين عن نفاذ المانجو المصرية للسوق الصيني كما سيعزز من تواجد المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الصيني.

متانة العلاقات المصرية الصينية

من ناحيته، أعرب نائب وزير الجمارك الصيني عن سعادته بتواجده في القاهرة موجها الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال وأشار إلى متانة العلاقات المصرية الصينية والتي شهدت مؤخرا تطورا كبيرا.

وقال إن السلع المصرية في الأسواق الصينية خلال الأعوام السابقة زادت بنسبة 30%، مشيرا إلى أنَّ الموالح المصرية تحتل حاليا المركز الثاني من بين المنتجات الزراعية التي تصدر الي الصين من دول العالم كمًا تشهد إقبالا كبيرا من المستهلك الصيني ونتطلع إلى احتلالها المرتبة الأولى خلال الفترة القادمة.

ملف تصدير الفلفل المصري الحار إلى السوق الصينى

كما أشار نائب وزير الجمارك الصيني إلى أهمية قيام الجانبين بالإسراع في الانتهاء من ملف تصدير الفلفل المصري الحار إلى السوق الصينية وذلك من خلال القيام بإعداد مسودة مذكرة تفاهم ليتسنى التوقيع في أقرب فرصة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تسهيل إجراءات التبادل التجاري الزراعي والاعلان للمصدرين والمستوردين من البلدين عن فتح الأسواق الصينية أمام المانجو المصرية.

حضر اللقاء، سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والسيدة نفين البحراوي من جهاز التمثيل التجاري المصري، والدكتور محمد المنسي مدير خدمة المصدرين بالحجر الزراعي وزارة الزراعة.