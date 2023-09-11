مع قرب انتهاء الموسم.. نصائح لزيادة إنتاجية محصول المانجو العام المقبل

قال الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بكلية الزراعة في جامعة قناة السويس، إنه مع اقتراب انتهاء موسم المانجو يحتاج المزارع إلى عدة إجراءات للتعرف على الأصناف المحلية والأجنبية وأيضاً الشتلات الصغيرة.

نصائح للمزارعين مع انتهاء موسم المانجو

وأضاف جمعة في تصريحات لـ«الوطن» أنه على المزارعين إجراء عمليات التقليم خلال شهري أغسطس وسبتمبر، إزالة برج أو اثنين للحصول على نموات جديدة، قادرة على تحمل المحصول في العام المقبل، مشيراً إلى أن تقليم الأشجار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر مع بدء انخفاض درجات الحرارة يتسبب في بطء معدل النمو وهو ما سيؤثر على نسبة المحصول.

أوضح أن الأصناف المحلية يتم تقليمها تقليما ضعيفا بغرض توزيع غذاء الشجرة علي الطروحات القوية، مع رفع عبء الشجر متر واحد لسهولة مكافحة الآفات: «صنف الزبدة يبدأ تقليمه من منتصف ديسمبر، وباقي الأصناف من منتصف شهر يناير، والغرض من التقليم هو إعطاء نموات زهرية وكذلك يمكن تقصير ارتفاع الأشجار مع مراعاة عدم فتح قلب الشجرة حتى لا تتعرض ساق الشجرة إلى التسوس».

نصائح لتسميد مزارع المانجو مع انتهاء الموسم

وقال الدكتور علاء جمعة، إنه فيما يخص جانب التسميد يقتصر على إضافة البوتاسيوم والعناصر الصغرى والكالسيوم بورون، لإعطاء طروحات قوية البراعم خصبة، ويمنع التسميد النيتروجيني لرفع نسبة الكربون في الأشجار.

أوضح: «الخدمة الشتوية للأشجار الكبيرة تضاف في شهر ديسمبر وتتضمن عربية من 10 لـ12 مترا سباخ بلدي و3 شكائر سوبر فوسفات وشكارة سلفات ماغنسوم وشكارة سلفاتا نادر ونصف شكارة سلفات بوتاسيوم وشكارة كبريت 50 كيلو بالإضافة إلى 5 جراكن من تركيبة التحجيم وتقلب جيدا وتغطي لحين الاستخدام وتوضع علي وش الأرض وفي محيط ظل الشجر».

ووجه «جمعة» بضرورة انتظام الري وعدم إبعاد خراطيم الري، حتى لا تتراكم الأملاح حول الشجرة، مع إبعاد فترات الري، بانخفاض درجات الحرارة.