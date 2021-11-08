«الزراعة» تعلن فتح الأسواق الصينية أمام الرمان المصري

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

تصدير 100 ألف طن رومان سنويا

وقال الوزير، إن الصين تعتبر أحد أهم الأسواق التي كان هناك اهتمام بدراستها، نظرا لارتفاع كثافتها السكانية وزيادة معدل استيرادها من الخضر والفاكهة المصرية الطازجة، مشيرا إلى أن الرمان أحد أهم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والتي يتم تصديرها سنويا بما يزيد عن 100 ألف طن سنويا.

وأضاف «القصير»، أن موافقة الصين جاءت بعد مفاوضات فنية وتبادل المعلومات والإجراءات لفترة طويلة، وكذلك اتمام زيارة فنية من خبراء الحجر الزراعي الصيني لمعرفة المنظومه الرقابية والاجراءات الحجرية التي يفرضها الحجر الزراعي المصري على صادرات الرمان.

توقيع مذكرى تفاهم

من جانبه، قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن الصين إحدى أكبر المستوردين في العالم، مشيرا إلى إعداد مذكرة تفاهم تنظم كل القواعد الحجرية التي سيتم التصدير بناءا عليها، تمهيدا لتوقيعها بين الطرفين للبدء في التصدير.

الجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 5 ملايين طن هذا العام، بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.