محافظ الشرقية يوجه وحدات تكافؤ الفرص بحماية وتمكين المرأة اقتصاديا

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن والوحدات المحلية لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديا ومساعدتهن لتسويق منتجاتهن اليدوية للوفاء بمتطلبات أسرهن والمساهمة في تدعيم الريف المصري.

ندوة حول المشروعات متناهيه الصغر

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس نظمت ندوتين، الأولى بعنوان المشروعات متناهية الصغر، تناولت شرح فكرة مبسطة عن المشروعات المتناهية الصغر، وأمثلة حية لمشروعات تم تمويلها من الصندوق وشروط الحصول على قروض صندوق التنمية المحلية لتمكين السيدات الريفيات اقتصاديا، وخاصة المعيلات منهن، والندوة الثانية بعنوان الهجرة والمواطنة وحب الوطن، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية، وتم عقد الندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

حملة طرق الأبواب للحد من ظاهرة ختان الاناث

وقالت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أن وحدة تكافؤ الفرص بمدينة صان الحجر قامت بتنظيم حملة طرق الأبواب للحد من ظاهرة ختان الإناث والعنف ضد المرأة بمدينة صان الحجر، بالتعاون مع الإدارة الصحية.