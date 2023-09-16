الرئيس السيسي في منزل أحد أهالي قرية سدس الأمراء: «أهم حاجة تكونوا مبسوطين»

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيدة مصرية وتوجه لزيارتها في مسكنها أثناء زيارته لقرية سدس الأمراء.

وكان في استقبال الرئيس السيسي السيدة وزوجها وأبناءها، إذ بادر الزوج بالترحيب برئيس الجمهورية، قائلًا له: «اتفضل يا ريس، احنا لينا عظيم الشرف، وربنا يجعل الخير قدامك دايمًا وتحت أقدامك، البلد شافت الخير على إيد سعادتك مش القرية بس ومركز ببا بيتنقل نقلة حضارية».

وردّ الرئيس السيسي قائلًا: «المهم تكونوا مبسوطين»، فأجاب الزوج قائلًا: «الحمد لله بفضل من ربنا، نورتنا في بني سويف كلها، ونيابة عن قرية سدس الأمراء بنرحب بسعادتك، يوم تاريخي لينا».

ومازحه الرئيس السيسي قائلًا له: «هتتغدوا معانا اتفضلوا»، ليرد الزوج: «حضرتك اللي هتتغدى معانا النهاردة»، مهديًا الرئيس السيسي سبحة.