تكريم الفنانين المشاركين في ملتقى السويس الأول للفنون التشكيلية

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الفنانين التشكيليين المشاركين في ملتقى السويس الأول للفنون التشكيلية الذي أقيم بممشى أهل السويس، ونظمته مؤسسة الفن والحياة برئاسة الفنان التشكيلي مصطفى غنيم، وبمشاركة 35 فنانا من محافظات مصر.

محافظ السويس يكرم الفنانين التشكيليين

وأعلنت محافظة السويس أن تكريم اللواء عبد المجيد صقر للفنانين التشكيليين جاء في قاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وحضر التكريم الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، والدكتور علي عطا رئيس جامعة السويس، وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ونقابة المهندسين ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ السويس يرحب بالملتقيات على أرض المحافظة

وخلال التكريم رحب محافظ السويس باستضافة مثل هذه الملتقيات التي تعزز التواصل وتدعم السياحة وتبادل الخبرات والتجارب التشكيلية المتميزة للنهوض بالحس الفني بالمحافظة، موضحا أن مثل هذه الأنشطة تؤكد رسالة الثقافة في رفع الوعي والاهتمام بالفنون وتعزز روح الانتماء والولاء لدى جميع أطياف الشعب، وذلك لأن مصر هي بداية انطلاق الفن الإنساني في الكون أجمع ومهد الفنون والحضارة بالإضافة لكونه القوة الناعمة للدولة.

من جانبه عبر الفنان مصطفى غنيم، رئيس الملتقى، عن شكره لمحافظ السويس، نيابة عن جموع الفنانين والنقاد والأسماء الفنية الفاعلة في الحركة التشكيلية المصرية الذين شاركوا في ملتقى السويس الأول للفنون التشكيلية، مشيرا إلى أنه ستبقى الفنون والحضارة هي قوة مصر الناعمة التي تهديها للعالم على مر التاريخ وستبقى مصر دائما مهد الحضارة والإنسانية.

وتوجه المحافظ بالشكر لجميع الفنانين المشاركين في الملتقى، وأبدى إعجابه باللوحات الفنية الرائعة التي تم رسمها خلال فترة الملتقى، والتي ستتحول إلى أعمال جدارية لتزيين المحافظة، مشيرًا إلى أن الفن لغة سهلة لمخاطبة جميع الشعوب.