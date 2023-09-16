الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن الصعيد خلال زيارته لـ بني سويف

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن الصعيد، وذلك خلال لقائه بأهالي محافظة بني سويف، اليوم السبت.

وجاء الفيلم مصحوبًا بتعليق صوتي يفيد بـ: «من يوم ما ربنا خلق الدنيا والصعيد موجود، النيل كان كلمة السر شق في الأرض طريق للحياة، وصعايدة وادي النيل أهل كرم وجدعان متأصلين بحب مصر».

وأضاف الفيلم: «أكثر من 4 آلاف مشروع على مدار 9 سنوات خلوا الصعيد سعيد وعوض أهل الصعيد بعد الصبر خير، في بني سويف لؤلؤة الصعيد الحال اتبدل، والمشروعات في كل مكان، وبيوت كتير اتفتحت على حس كل مشروع، والكل بيعيش حياة كريمة».

وتابع: «هدية غالية لأهالي محافظة بني سويف وهي جامعة بني سويف الأهلية التي تضم برامج تعليمية جديدة ومختلفة، وأصبح طبيعي تنزل الصعيد وتلاقي مراكز طبية عالمية ومستشفيات في إهناسيا إحدى عواصم مصر القديمة، وتم تأسيس صرح طبي عالمي يليق بعظمة المدينة، وكمان في اهتمام بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي لكي يتم تعويض إهمال سنين عانت فيهم بني سويف مثل باقي محافظات الصعيد».

وأجمع أهالي محافظة بني سويف خلال الفيلم التسجيلي، على أن التطوير في مدينة بني سويف تم في مجالات كثيرة سواء على المستوى العمران أو الصناعي أو الثقافي وغيرهم، والمحافظة اتحولت 180 درجة للأفضل، مؤكدين أن لا يوجد شئ يعرف بالمستحيل.

وأشاد أهالي محافظة بني سويف، بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعاتها المتنوعة في مختلف المجالات سواء الكهرباء أو المياه أو غيره، مشيرين إلى أنَّ الرئيس السيسي اهتم بالصعيد وقطاع الصناعة به إذأإنَّه وفر عمالة غير عادية في الصعيد.