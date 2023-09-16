«القومي للمعايرة» ينظم التدريب التقني الأول لمشروع «تعزيز المترولوجيا»

نظّم المعهد القومي للمعايرة التابع لوزارة التعليم العالي، التدريب التقني الأول لمشروع التعاون الفني الثنائي «تعزيز المترولوجيا من أجل تحسين القدرة التنافسية في الاقتصاد المصري SMIC»، بالتعاون بين معاهد المترولوجيا المصرية والألمانية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية ونظيراتها الأجنبية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الجزء التدريبي الأول حول الطرق الكيميائية لتحليل الأغذية

وأشارت الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة، إلى أن المعهد أجرى الجزء التدريبي الأول حول الطرق الكيميائية لتحليل الأغذية بنجاح بالاشتراك مع المعهد الوطني الألماني للمترولوجيا، وذلك في إطار مشروع التعاون الفني الثنائي بين البلدين مع شبكة التواصل والعلاقات المعنية بالمشروع، موضحة أنها تضم العديد من الهيئات والمنظمات من قطاع البنية التحتية للجودة المصرية والأغذية المصنعة.

وأضافت أن البرنامج تضمن التدريب على المتطلبات الدولية وفقًا للوائح سلامة الغذاء ومراقبتها، وكذا التبادل المعرفي بين المشاركين حول الطرق الكيميائية لتحليل الأغذية؛ بهدف تحسين أنظمة مراقبة الجودة في مصر.

وأوضحت رئيس المعهد أن الهدف من المشروع هو تعزيز قدرات المعهد، وتوسيع الخدمات التي يقدمها لعملاء جدد من قطاع الأغذية الزراعية المصنعة في مصر، مشيرة إلى أن الخدمات الجديدة تشمل اختبار الكفاءة وإمكانية الإسناد المترولوجي، بالإضافة إلى المواد المرجعية المعتمدة التي تستهدف تلبية احتياجات الجهات الفاعلة المصرية.

خدمات ضمان الجودة

وأضافت الدكتورة نهى عماد أن المشروع يتيح للمعهد وفقًا للبرنامج التدريبي، خدمات ضمان الجودة وتقديم المشورة والدعم الفني المستهدف للمختبرات والمعامل فيما يخص المترولوجيا بما يحقق تحسين جودة المنتجات والعمليات فى قطاع الأغذية المصنعة، وبالتالي تحسين التجارة الداخلية والصادرات الدولية، وتعزيز سلامة الغذاء.

شارك في التدريب خبراء فنيين من الهيئات المصرية الهامة في مجال الأغذية المصنعة والبنية التحتية للجودة.