موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. «التعليم العالي» تجيب

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، مؤكدة أنه سيكون خلال ساعات، وجار العمل على الانتهاء منها وتجهيزها بأسرع وقت لإتاحتها أمام الطلاب الناجحين المسجلين بالمرحلة، وذلك فقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث ستكون متاحة خلال ساعات، عقب الانتهاء من تسجيل الرغبات وغلق الموقع أمام الطلاب، خلال الساعات الماضية، وسيتم اعتمادها وإتاحتها عبر الرابط الرسمي لموقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري على موقع التنسيق الرسمي، بعد موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024

وكان صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق في اجتماعه على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

- يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

- تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.