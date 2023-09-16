الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي في «بني سويف الجديدة»

شهد الرئيس السيسي افتتاح محطة معالجة مياه صرف صحي في مدينة بني سويف الجديدة، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».

وخلال الافتتاح، رحبت ناهد شعبان ربيع مهندس إشراف على أعمال التركيبات الميكانيكية بمحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «نرحب بكم، شرفتونا ونورتونا في محافظة بني سويف، ونستأذنكم في افتتاح المحطة».

وأضافت ناهد شعبان خلال افتتاح المحطة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، أن طاقة المحطة 52 ألف متر مكعب في اليوم، وجرى تقسيمها إلى 4 مراحل وطاقة كل مرحلة 13 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم المحطة 1160 ألف مواطن سكان مدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى 30 ألف مواطن يترددون عليها من طلاب الجامعات وعمال المصانع».

وتابعت: «المحطة عبارة عن 4 مراحل تمّ تأهيل أول مرحلتين وتصميم وتنفيذ المرحلتين 3 و4، ويتمّ معالجة 12 ألف متر مكعب في اليوم ثلاثيا، والمياه المعالجة تستخدم في ري المسطحات الخضراء الموجودة بالمدينة».