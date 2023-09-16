رئيس «صحة الشيوخ»: الصعيد شهد طفرة تنموية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض مشروعات مجلس قروي سدس الأمراء مركز ببا بمحافظة بني سويف، يعكس اهتمامه بتنمية محافظات الصعيد.

تنمية الصعيد

وأوضح «مهران»، في بيان له، اليوم السبت، أن محافظات الصعيد كانت تعاني من نقص الخدمات وتدهور البنية التحتية، ولكن مع الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة المشروعات الخدمية.

وأكد رئيس «صحة الشيوخ»، أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لتنمية محافظات الصعيد من خلال إقامة مشروعات تنموية؛ مما انعكس على توفير فرص عمل للشباب في المراكز والمجمعات الصناعية الكبرى.

مشروعات حياة كريمة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على تطوير وتنمية جميع أنحاء الجمهورية من خلال مبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن تنمية الصعيد أصبحت واقعا ملموسا ولم يعد الأمر مشروعات تقال على الورق، والقيادة السياسية حريصة على دعم أبناء الصعيد بصفة خاصة وانباء مصر بصفة عامة وذلك من خلال عدد من المشروعات القومية الكبيرة التي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستفادة من طاقة الشباب وفى نفس الوقت تحويل هذه المحافظات لطاقة منتجة.