مجموعة شركات الرواد: إنشاء مصانع تساهم في المشروعات الكبرى و«حياة كريمة»

شهد الرئيس السيسي، افتتاح عدد من المشروعات التنموية في بني سويف، ومنها مجمع «مصانع رواد».

ووجه المهندس جورج محروس، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الرواد، الشكر للرئيس السيسي على تشريفه للافتتاح، قائلا: إن مجموعة الرواد بدأت بإنشاء مصانعها التي تساهم في المشروعات الكبرى في صناعة القمح مثل توشكى والدلتا الجديدة والضبعة والعوينات، كما أنتجت الشركة المواسير الرئيسية والفرعية للمساهمة في حياة كريمة بشكل قوي.

وأضاف «محروس»: «كنا استباقيين وحصلنا على شهادة من أوروبا لإنتاج المواسير الناقلة للهيدروجين الأخضر لنواكب التطور المقبل، ومن رحم الرواد والبحث والتطوير فكرنا في إنشاء مجمع الرواد للصناعات التكميلية والتي يجري افتتاحه اليوم».

إنشاء أول مصنع للحقن ينتج القطع بشكل قوي

وأوضح نائب رئيس المجموعة: «أنشأنا أول مصنع للحقن ينتج القطع بشكل قوي، والمصنع الثاني لإنتاج الجرابات الناقلة للطاقة، وكنا نستورده من 4 دول، وبدأنا بالفعل في إنشاء المصنع وقبل نهاية العام ستصل الطاقة الإنتاجية لـ 3 أضعاف، والبشرى هي أن خطوط الإنتاج ستصنع داخل الرواد بمكون محلي قد يصل إلى 65%».

واستكمل: «المصنع الثالث هو مصنع لإنتاج المواسير لحياة كريمة من 32 مللي حتى 800 مللي بطاقة إنتاجية 1800 طن، وستتضاعف الطاقة في الربع الثاني من السنة المقبلة».

وتابع: «أثناء بنائنا المجمع كنا نبني الرواد لكي يكونوا النواة، وعلموا أخواتهم في بني سويف، وفكرنا بأنه لا بد أن يكون هناك أكاديمية للتعليم المهني لصناعة البلاستيك، وتواصل معنا المجتمع المدني مثل أبدا، ونطلب دعماً حكومياً».