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الرئيس السيسي: أرض مصر الطيبة مبتدأ التاريخ وستكون منطلق المستقبل بالعزيمة والإرادة

كتب:

شريف سليمان
02:42 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ يقينه راسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار.

وتابع الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة: «تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها، وكانت أرضنا الطيبة مبتدأ التاريخ وستكون منطلق المستقبل بالعزيمة والإرادة».

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بقلم شريف سليمان