تفاصيل إنشاء جامعة بني سويف الأهلية.. تكلفتها 3.7 مليار جنيه

قال منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، إن جامعة بني سويف تعد إحدى الجامعات الأهلية الـ16 التي أنشئت بقرار وتوجيه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا: «نتشرف بكون إقليم شمال الصعيد ضمن أولويات الرئيس السيسي متمثلا في وجود روافد التعليم العالي المختلفة به من جامعات ومعاهد حكومية فضلا عن الجامعات والمعاهد الخاصة إلى جانب الجامعات التكنولوجية والأهلية».

برامج جامعة بني سويف الأهلية

وأضاف رئيس الجامعة، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في محافظة بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اليوم السبت، أن جامعة بني سويف الأهلية تتميز ببرامجها البنيية الفردية التي تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن رؤية مصر 2030 في التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة كبرنامج تكنولوجيا الملاحة وعلوم الفضاء، وبرنامج الأمن السيبرالي، والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي إلى جانب علم النفس الإكيلينيكي والطاقة المتجددة والمستدامة.

وتابع «حسن»: «بدأ العمل في إنشاء جامعة بني سويف في فبراير 2021، وشيدت الجامعة الأهلية على مساحة 40 فدانًا بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وتتكون من 11 مبنى، مبنى أداري و6 مباني إدارية وتعليمية و3 مباني ورش ومعالم في التخصصات المختلفة، ومبنى امتداد مستقلبي».