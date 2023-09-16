رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: ستبقى إرادة المصريين سر قوتنا وضمان بقائنا

كتب:

شريف سيلمان
03:04 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مصر الغالية العزيزة ستظل نقطة التلاقي التي تجمع قلوب المصريين في حبها. 

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات زيارته محافظة بني سويف لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة: «ستبقى إرادة المصريين هي سر قوتنا، ووحدتنا هي ضامن بقائنا، ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا وآمالنا في وطن يليق بعراقته وجهود حاضرنا وإشراقة مستقبلنا وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر وخبره وبنا جميعا تحيا مصر».

 

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يوجه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة لمستفيدي تكافل وكرامة 15%

الرئيس السيسي يوجه بسرعة تطبيق زيادة بدل «الصحفيين»

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإصدار 8 قرارات مهمة: أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة

الرئيس السيسي يوجه برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الحد الأدنى للدخل ليصبح 4 آلاف جنيه

الرئيس السيسي يوجه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه

الرئيس السيسي: أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية
بقلم شريف سيلمان