الرئيس السيسي: ستبقى إرادة المصريين سر قوتنا وضمان بقائنا

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مصر الغالية العزيزة ستظل نقطة التلاقي التي تجمع قلوب المصريين في حبها.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات زيارته محافظة بني سويف لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة: «ستبقى إرادة المصريين هي سر قوتنا، ووحدتنا هي ضامن بقائنا، ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا وآمالنا في وطن يليق بعراقته وجهود حاضرنا وإشراقة مستقبلنا وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر وخبره وبنا جميعا تحيا مصر».