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الرئيس السيسي: أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية

كتب:

محمد عزالدين
02:47 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه للشعب المصري قائلًا: «أقول لكم بصدق وبعبارات واضحة أنني أقدر تماما حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية، في مواجهة الأعباء المعيشية الناجمة عن الآثار السلبية للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الحرب الروسية الأوكرانية».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال فعاليات زيارته محافظة بني سويف لافتتاح عددًا من مشروعات حياة كريمة: «كما أؤكد لكم أننا لم ندخر جهدا لاحتواء هذه الآثار السلبية بنا نمتلك من قدرات وإمكانيات، ولولا استعدادانا المسبقة بإجراءات اقتصادية فاعلة لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة ولكننا بفضل من الله وبإدارة علمية وعملية دقيقة نجحنا في إدارة الأزمة ونتجاوز مراحلها الحرجة دون أن تتوقف عجلة الإنجاز أو تتعثر خطط التنمية وبات بيننا وبين تمام الانفراج خطوات إن شاء الله معدودة».

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