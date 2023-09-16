الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإصدار 8 قرارات مهمة: أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة
كتب:
محمد مجدي
02:51 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإصدار 8 قرارات جديدة هامة، أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وجاءت القرارات كالآتي:
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 بدلاً من 300 جنيه
2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3600 جنيه.
3- رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه بنسبة 25%.
4- زيادة الملاءة المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.
5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه بدلاً من 300 لـ11 مليون مواطن.
6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفق للمخصصات ذات الشأن في الموازنة العامة للدولة.
7- إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين.
8- إعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى 2024.