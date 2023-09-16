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الرئيس السيسي يوجه الحكومة بإصدار 8 قرارات مهمة: أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة

كتب:

محمد مجدي
02:51 م | السبت 16 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإصدار 8 قرارات جديدة هامة، أبرزها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وجاءت القرارات كالآتي:

1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 بدلاً من 300 جنيه

2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلاً من 3600 جنيه.

3- رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ45 ألف جنيه بدلاً من 36 ألف جنيه بنسبة 25%.

4- زيادة الملاءة المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لـ600 جنيه بدلاً من 300 لـ11 مليون مواطن.

6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفق للمخصصات ذات الشأن في الموازنة العامة للدولة.

7- إطلاق البنك الزراعي المصري مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين.

8- إعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى 2024.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.