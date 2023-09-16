اتحاد عمال مصر: رفع حد الإعفاء الضريبي يعتبر زيادة مباشرة في الرواتب

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عضو المجلس الأعلى للأجور، أن قرار الرئيس السيسي اليوم، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة «25%»، من 36 إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، والقطاع الخاص يساهم بشكل مباشر فى دعم العاملين.

زيادة حجم دخل المواطن بطريقة مباشرة

أضاف البدوي لـ«الوطن»، أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على كل المواطنين، مشيرا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي يصب في مصلحة نحو 28 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وأن القرار يساهم في زيادة حجم دخل المواطن بطريقة مباشرة.

القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة سيكون له دور كبير في الوقوف بجوار العاملين

وأشار إلى أن حزمة القرارات تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعتبر مجوعة قرارات متكاملة، مؤكدا أن موعد تطبيق تلك القرارات لم يحدد بعد، وإنما كانت مجموعة قرارات مفاجئة للجميع، مؤكدا أنه رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، إلا أنها كانت حريصة على أبنائها، وعبرت عن ذلك بمجموعة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في حدود الـ3000 جنيه، وأن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة، سيكون له دور كبير في الوقوف بجوار العاملين عبر زيادة المرتبات، في ظل حزمة الدعم الكبيرة التي تقدمها الدولة حاليا للمستثمرين وأصحاب المصانع.