برلمانية: الرئيس السيسي أكثر من يشعر بالمواطنين ومحدودي الدخل

ثمنت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددة على أنه أكثر من يشعر بالمواطنين محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وأوضحت عضو مجلس النواب في بيان، أن هناك 9 فئات تستفيد من قرارات الرئيس السيسي، مشددة على أن هذه القرارات تمس غالبية الشعب المصري.

وأشادت بقرارات الرئيس التي تدعم المستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات وصغار الفلاحين والمزاعين، مؤكدة أن قرار زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين، تعكس تقديره لدور الصحافة والإعلام في حروب التضليل التي تواجهها البلاد.

وأشادت باستجابة الرئيس للحوار الوطني، معتبرة أن الحوار الوطني بمثابة الرتوش الأخيرة، استعدادًا للدخول في الجمهورية الجديدة.

وجددت «سلامة»، دعمها وتأيدها للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيدة بالانجازات الضخمة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، والاستقرار الكبير الذي حظيت به مصر، وعودة مكانتها التي تستحقها خارجًيًا وآخرها انضمام مصر لتجمع بريكس، وحضور مصر لاجتماعات قمة العشرين في الهند.

وشددت على ضرورة أن يستكمل الرئيس انجازاته، نظرًا لأن مصر على أعتاب جمهورية جديدة ستدخل التاريخ الحديث، وتلحق بركب الحضارة، مؤكدة أنه الأنسب لقيادة المرحلة المقبلة، نظرًا لمعرفته بكل شيء في مصر، وإحاطته بكل الظروف الخارجية والداخلية، ما يجعله الوحيد الأجدر بقيادة المرحلة المقبلة.