«الإصلاح والنهضة»: قرارات الرئيس السيسي تعكس حرصه على تخفيف الأعباء عن المواطنين

ثمن حزب الإصلاح والنهضة، القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتضمنت حزمة من العلاوات والإعفاءات الضريبية والمنح الاستثنائية التي تخدم ملايين المصريين.

اهتمام الرئيس بتخفيف الأعباء

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، أن تلك القرارات تعكس اهتمام الرئيس وحرصه الشديد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري.

وأشاد حزب الإصلاح والنهضة باتساع تلك القرارات لتشكل فئات متعددة سواء من العاملين بالدولة وهيئاتها الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أو غيرهم من الفئات الأخرى كالصحفيين وكذلك المستفيدين بمظلة الحماية المجتمعية مثل برنامج تكافل وكرامة أو أصحاب المعاشات.

وأشار حزب الإصلاح والنهضة إلى أهمية ومحورية اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي والذي انعكس في بعض تلك القرارات والمتعلقة بتسهيلات وإعفاءات ضريبية للعاملين في القطاع الزراعي لما لهذا الملف من أهمية وخطورة خاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وما لها من آثار سلبية على سلاسل الإمداد الغذائي.

تخفيف الأعباء الاقتصادية

وأكد حزب الإصلاح والنهضة، دعمه الكامل والمستمر لكل ما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن المصري ويحقق الحياة الكريمة لجميع المصريين.