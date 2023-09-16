«حماة الوطن» يثمن قرارات الرئيس.. ويدعو المواطنين للوقوف خلف السيسي

رحب حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الحزب، أن جملة القرارات التي شملت العاملين بالدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المنح والعلاوات تستهدف مساندة ودعم المواطنين في مواجهة أعباء الحياة.

حماة الوطن: الرئيس حريص على توفير حياة كريمة لكل المصريين

وأوضح أن هذه القرارات تشير إلى حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، والسعي دوما من أجل تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع.

وأشار إلى أن إعلان حماة الوطن في وقت سابق تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لم يأت من فراغ، وإنما يقينا من الحزب وقياداته بأنه الأنسب لاستكمال المسيرة ومواصلة جهود التنمية التي تشمل كل القطاعات وفي كل ربوع الجمهورية.

حماة الوطن يشكر السيسي

وشكر الحزب الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الصادقة والمخلصة في دعم جهود التنمية وتوفير مستوى معيشة لائق لكل المصريين، ودعا الجميع للوقوف خلف الرئيس في الاستحقاق الدستوري المرتقب؛ بالنزول والمشاركة حرصا على استكمال مسيرة التنمية والبناء.