نائب محافظ البحيرة تشارك بفعاليات الحوار الوطني حول القضية السكانية

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، فعاليات جلسة مؤتمر الحوار الوطني حول دور الجمعيات الأهلية في مواجهة القضية السكانية، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقصر ثقافة دمنهور.

إشادة بدور الحوار الوطني

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن الحوار الوطنى يعد تأكيداً لمبادئ العدالة الاجتماعية التي اتخذتها الدولة المصرية منهجاً، عندما أعلن الرئيس أن يكون 2022 عامًا للمجتمع المدني، إيماناً بقدراته وإمكانياته في التنمية المستدامة، وكذلك إطلاق الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس من خلال التحالف الوطني، وتقديم كافة الاقتراحات وطرح الرؤى، الأمر الذي يحقق أهداف الدولة في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأوضحت بلبع، أن الزيادة السكانية في الوقت الراهن تشكل تحديًا للدول على اختلاف أنظمتها سواء المتقدمة أو النامية، موضحة أن ثمة حقائق لا يمكن تجاهلها عن المشكلة السكانية الآن، باعتبارها تمس الفرد والمجتمع.

أبعاد المشكلة السكانية

وأشارت نهال بلبع، إلى أن أبعاد المشكلة السكانية تجاوزت الحدود الإقليمية إلى العالمية، حتى أصبحت تفرض على المجتمع الدولي مواجهتها والتصدي لها، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية تأتي كإحدى القضايا المهمة التي تظل محل نقاش دائم ومستمر على طاولة مؤسسات الدولة، لا سيما وكونها تلتهم ثمار التنمية.

وشددت نهال بلبع، على أهمية تضافر الجهود الشعبية والرسمية والمجتمعية للحد من ظاهرة الزيادة السكانية، بالتعاون مع المؤسسات التنفيذية والثقافية والأكاديمية وطلبة الجامعات ورجال الدين.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بما وصلت إليه المحافظة من مؤشرات سكانية جيدة، حيث تم اختيارها ضمن 4 محافظات لعرض تجربتها في المؤتمر العالمي للسكان، كما حصلت وحدة السكان بالمحافظة على المركز الأول في البرنامج التدريبي حول الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية.

و تضمنت فعاليات الحوار الوطني، عمل ندوة تثقيفية شارك فيها عدد من الشخصيات المعنية بملف السكان وقضية الزيادة السكانية، تم خلالها تبادل الرؤى والأفكار ووجهات النظر حول سبل مجابهة الزيادة السكانية.