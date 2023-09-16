عضو أمناء الحوار الوطني: دمج الاقتصاد غير الرسمي أبرز ملفات الجلسات المتخصصة

قال الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ الحوار الوطني عقد مجموعة من الجلسات المتخصصة على مدار الأسبوع المنصرم، وذلك لمناقشة عدد من القضايا التي تمت مناقشتها والتطرق لها في الجلسات العامة، ثم رفعها إلى مجلس الأمناء ليقوم بدوره ببحث هذه القضايا، ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهمية الجلسات المتخصصة

وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ الجلسات التخصصية ناقشت حتى الآن مجموعة من القضايا المهمة والمتنوعة، التي تشغل المواطن المصري بصورة مباشرة منها تشخيص الحالة السكانية ففي مصر وتحسين الخصائص السكانية، ومناقشة سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، وصولًا إلى لجنة الأحزاب السياسية أمس.

مخرجات الجلسات

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أنَّ التنوع في القضايا التي يتمّ مناقشتها على مدار الأسبوع يهدف إلى الانتهاء من كل القضايا التي تمّ التطرق لها خلال الجلسات العامة، وتهدف إلى الوصول إلى مخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ورفعها إلى الرئيس السيسي، مؤكّدًا أنَّ الجلسات المتخصصة واحدة من أهم الخطوات التي اتخذها الحوار الوطني.