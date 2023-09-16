نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي أثلج صدورنا بقرارات اليوم

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثلج صدور الفلاحين في ذكرى عيدهم الـ71 من لؤلؤة الصعيد، بحزمه من القرارات المخففة للأعباء، لافتا إلى أن كل يوم يمر يزيد حب البسطاء والفلاحين للرئيس السيسي، لأنه دوما وأبدا ينحاز لهم.

وأضاف أنه حضر الاحتفالية اليوم بقرية سدس التابعة لمحافظة بني سويف، وشعر بالفخر والامتنان لكلمات الزعيم القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أنه انحاز للفلاحين وأصدر حزمة من القرارات التي تخفف الأعباء عن البسطاء والمتعثرين.

وأشار إلى أن الرئيس أصدر 8 قرارات، كلها تهدف لتخفيف الأعباء حيث افتتح الرئيس قراراته، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، ثم زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

وأكد أبو صدام أن الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

كما أمر بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة، خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن، وقرر سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

واختتم الرئيس قراراته، بتوجيه للبنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .و إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، مما اعتبر هدية الرئيس للفلاحين في عيدهم.